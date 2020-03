Antonio Socci contro Papa Francesco: "Cita Fabio Fazio, chiede di accarezzare i nonni. Non è ora di andare in pensione?"

18 marzo 2020 a

Sta facendo scalpore l'intervista concessa da Papa Francesco ovviamente a Repubblica. Il Pontefice, infatti si schiera affermando che "ha ragione Fabio Fazio", il quale nei giorni scorsi ha scritto, ovviamente su Repubblica, che tutta questa vicenda-coronavirus, tra le varie cose, gli ha insegnato che "i porti devono restare sempre aperti". Parole che vengono commentate su Twitter da Antonio Socci. Un cinguettio duro, nei confronti del Pontefice. Un tweet che però non si riferisce soltanto a quanto detto da Bergoglio circa il conduttore di Che tempo che fa. "Un Papa che cita Fabio Fazio come la sua autorità di riferimento è da barzellette - premette Socci -. Ma leggete il resto: una carezza ai nonni, un bacio ai bambini. Ha capito tutto del coronavirus (come si è notato dalla passeggiata per Roma). Non è l'ora di andare in pensione?", conclude Antonio Socci.