Vittorio Feltri ironizza: "Myrta Merlino intervista Di Maio, si vede che non ha niente di meglio da fare"

18 marzo 2020 a

a

a

Myrta Merlino oggi, mercoledì 18 marzo, ha invitato Luigi Di Maio a L'Aria Che Tira. Una scelta, questa, che ha scatenato Vittorio Feltri. "La Merlino sulla 7 intervista Di Maio - scrive in un tweet al vetriolo - si vede che non ha niente di meglio da fare che contribuire alla diffusione delle banalità". Il direttore di Libero pare infatti non aver apprezzato l'ospitata, seppur in collegamento, con il ministro degli Esteri.

"Fazio che dà la colpa.agli evasori e riapre i porti". Filippo Facci, oscar alle scemenze sul virus

D'altronde Di Maio non solo fino ad ora è rimasto pressoché silente sull'emergenza coronavirus, ma, anche quando ha avuto l'occasione di parlare, non ha detto nulla di originale. Alla conduttrice di La7 si è limitato a parlare delle priorità, ossia "il rientro in Italia dei nostri studenti e dei cittadini che erano andati momentaneamente fuori dal Paese". Poi, come al solito, ha garantito una sviolinata alla Cina, "unica potenza che sta aiutando il Paese in un momento di difficoltà". Alla faccia, conclude, "di chi ci sbeffeggiava per le nostre relazioni".