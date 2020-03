Vittorio Feltri contro Papa Francesco: "Cita Fabio Fazio? Sant'Agostino si offenderà"

19 marzo 2020 a

Le parole di Papa Francesco hanno indignato anche Vittorio Feltri. "Papa Francesco oggi ha citato come modello Fabio Fazio - scrive il direttore di Libero sul suo profilo Twitter - e ha dimenticato Sant'Agostino. Che sarà offeso". Una frase ironica che mette allo stesso piano (come se fosse possibile) Fazio e Sant'Agostino, Padre, dottore e santo della Chiesa cattolica.

Antonio Socci contro Papa Francesco: "Cita Fabio Fazio, chiede di accarezzare i nonni. Non è ora di andare in pensione?"

Il capo della Santa Sede, durante un colloquio con il quotidiano di Carlo Verdelli, ha infatti elogiato il conduttore della Rai. "Ha ragione Fazio", si prodigava a dire, in un momento così delicato "i nostri comportamenti ricadono sugli altri". Una dichiarazione che non è andata giù neppure a Maria Giovanna Maglie che, in una serie di tweet infuocati, ha preso di mira Bergoglio invitandolo, anche senza esplicitarlo, a tenersi lontano dai media.