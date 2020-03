Vittorio Feltri, non uccide solo il coronavirus: "Chi dice sempre sì al capo rischia l'infarto"

Vittorio Feltri 19 marzo 2020 a

a

a

Siete persone educate? Se il capufficio vi strapazza, vi irrigidite sugli attenti e con un sorriso forzato cercate di dissimulare la rabbia? E se per la quattordicesima volta egli racconta la stessa barzelletta, fingete di divertirvi come matti? Insomma, siete dei Fantozzi? Se la risposta è "si", vi conviene chiamare il curato e farvi dare, con una certa urgenza, l'estrema unzione.

Signori, causa la vostra intelligenza, state rischiando la pelle. La mettete sistematicamente a repentaglio allorché piegate la schiena e accennate a un inchino. Se poi abusate di salamelecchi e gareggiate spesso in piaggeria con i colleghi, ahimè, siete davvero in fin di vita. È perfettamente inutile che infiliate le mani in tasca alla ricerca di validi elementi atti allo scongiuro, ci vuol altro contro gli effetti esiziali della cortesia e della buona disposizione d'animo nei confronti del prossimo, specialmente se trattasi di superiore gerarchico. Effetti che variano, a seconda del grado di cordialità di cui soffre il "paziente", dal semplice disturbo circolatorio - destinato comunque ad aggravarsi in presenza di amabilità cronica - alla sincope.

"Economia e uomini, se vanno sotto terra...": Vittorio Feltri, la drammatica differenza del coronavirus

Il catastrofico quadro clinico dell'uomo mansueto non è ancora opera nostra, non ne avremo i titoli jettatori, ma di un gruppo di studiosi anglo-americani che, dopo aver svolto una indagine su di un vasto campione, sono giunti alla conclusione che ne uccide di più il bel garbo dell'Aids. I risultati delle loro ricerche sono stati stampati ieri dal quotidiano londinese "Today", insieme con una serie di dettagli che meritano attenzione. Tanto per cominciare, chiunque sia incline alla sottomissione si espone all'infarto cinque volte più di chi riesca a sottometterlo. Dal che si ha la conferma della validità del famoso adagio partenopeo: "Comandare è meglio che fare all'amore", ed è anche più prudente se il partner, oltretutto, è un tipo autoritario e non si ha il coraggio di contraddirlo.

Inoltre, l'inchiesta precisa che il dipendente non ribelle, ubbidendo alla cieca, è minacciato alle coronarie dall'ansia e dalla paura di sbagliare. È come uno che cammini al buio su di un sentiero cosparso di trabocchetti. Mentre il capo, che padroneggia la situazione, si sente benone ed eventualmente, per scaricare la tensione può essere sfogarsi sull'umile inferiore. Infine, il "Today" indica le categorie più minacciate. Che, a parte i lacché, sono quelle a contatto col pubblico, specialmente gli impiegati delle Poste. Evidentemente, però, gli scienziati anglo-americani non si riferivano ai postelegrafonici italiani, i quali con le cardiopatie da lavoro hanno una dimestichezza soltanto riflessa: essi da tempo hanno trovato il modo per essere immuni dagli infarti, provocandone a iosa nell'utenza, dissennatamente docile.