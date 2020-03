Vittorio Feltri interroga Conte sul decreto svuota carceri: "Ma dove vanno i detenuti che non hanno una casa?"

20 marzo 2020 a

Vittorio Feltri della stessa opinione di Matteo Salvini sul decreto svuota carceri. " Come fanno a stare a casa coloro che non ne hanno una?" si chiede in un cinguettio. Il riferimento è chiarissimo: i detenuti, alcuni senza dimora, dove vanno se il governo li lascia in libertà per frenare il possibile contagio nelle celle? Nel decreto sul coronavirus emanato da Giuseppe Conte e compagni c'è infatti la possibilità per i carcerati che devono scontare meno di 18 mesi di farlo nelle proprie case, con la formula degli arresti domiciliari.

Una notizia che non ha visto l'appoggio del leader della Lega, che subito ha chiosato: " La certezza della pena è fondamentale. Soprattutto dopo le rivolte nelle prigioni che hanno causato morti, feriti ed evasioni. Il nostro pensiero va agli agenti della polizia penitenziaria, troppo spesso dimenticati e trattati peggio dei detenuti".