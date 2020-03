Pietro Senaldi contro Giuseppe Conte: "Genio al lavoro, ci chiede di isolarci ed esalta gli abbracci"

20 marzo 2020 a

Sconcertante, ma vero: Giuseppe Conte, proprio in questi giorni, si è speso in un tweet per elogiare... gli abbracci. Quegli abbracci che dovremmo rifuggire a tutto tondo nei giorni dell'emergenza coronavirus: "Questo è il tempo della riscoperta. Del valore di un abbraccio, dell’importanza di guardarsi negli occhi, del calore di una stretta di mano. Auguri ai papà d’Italia, in particolare a quelli che oggi sono distanti dai propri figli. Presto torneremo a stringerci più forte di prima", ha cinguettato il premier con tanto di foto a corredo. Un clamoroso autogol.

E l'ennesimo pasticcio del presidente del Consiglio viene commentato con toni sferzanti, sempre su Twitter, da Pietro Senaldi: "Genio al lavoro - premette sarcastico il direttore di Libero -. Il premier ci chiede di isolarci e fa un tweet per esaltare il valore dell'abbraccio. Evviva". Niente da aggiungere.