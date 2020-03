Vittorio Feltri, coronavirus: "L'economia si risolleva, se gli uomini vanno sotto terra invece non lo fanno più"

20 marzo 2020 a

Giorni di paura, di morte, di riflessioni. I giorni del coronavirus e della morsa che sta attanagliando l'Italia. Le vittime, il problema sanitario, la vita che cambia, gli scenari economici sempre più cupi. E un po' tutti questi aspetti vengono riassunti nell'essenzialità di un cinguettio su Twitter da Vittorio Feltri, il direttore e fondatore di Libero. Il quale punta i fari su una semplice evidenza, che forse così tanto evidente non è per l'Unione europea, che pare ancora tentennare nella gestione economica dell'emergenza: "Se l'economia va a terra poi si risolleva - premette -, ma se gli uomini vanno sotto terra non si risollevano più", conclude Vittorio Feltri. Difficile, anzi impossibile smentirlo.