Coronavirus, Repubblica imita Paolo Becchi e rilancia (un mese dopo) il "modello coreano"

Anche Repubblica parla di "modello coreano". Il quotidiano di Carlo Verdelli imita Libero, o meglio, Paolo Becchi. L'ipotesi rilanciata oggi, sabato 21 marzo, è infatti quella per cui l'Italia deve seguire l'esempio della Corea del Sud nel domare l'emergenza coronavirus. Una proposta già ampiamente promossa dal filosofo che ha di gran lunga battuto Repubblica in fatto di tempistica. Già un mese fa Becchi parlava del Ministro della Sanità Kim Gang-lip, l'uomo che ha imposto la chiusura totale del paese. Un po' quello che vuole fare ora, con ancora scarsi risultati, il governo.

Inutile ribadirlo, Seul ha fatto tesoro dell’esperienza nella lotta contro l’epidemia di Mers (la sindrome respiratoria acuta del Medio Oriente) e si vede. Anche se in queste ore i contagi in Corea sono leggermente aumentati, i decessi non hanno mai, e mai toccheranno, i livelli italiani.