Antonio Socci contro Conte: "Dà la colpa gli italiani ma lui non dà neanche le mascherine agli ospedali"

Sconcertato, Antonio Socci commenta il discorso di mezzanotte di Giuseppe Conte e la decisione di chiudere letteralmente l'Italia, con le sue "attività produttive non essenziali". "L'ennesima botta economica sugli italiani che vengono pure colpevolizzati come indisciplinati - scrive su Twitter l'opinionista di Libero, condividendo un commento altrettanto aspro del deputato leghista Claudio Borghi - MENTRE LUI DA 2 MESI NON RIESCE NEANCHE A PROCURARE LE MASCHERINE AGLI OSPEDALI!". Quindi, la spiegazione del surreale video-messaggio alla Nazione, via Facebook, quando mezza Italia era già a letto: "A Conte serve fare il pavone in tv il sabato sera con le sue supercazzole per darsi immagine da statista"