Avigan, Vittorio Feltri con Sgarbi: "Ha ragione, provatelo subito. Cosa state aspettando?"

Si parla dell'Avigan in mezzo mondo. Si tratta di un farmaco distribuito in Asia e che starebbe aiutando, e parecchio, il Giappone nella battaglia contro il coronavirus. Un medicinale che sarebbe utile nelle prima fasi della malattia e che il Veneto sarebbe pronto ad utilizzare, così ha detto Luca Zaia. Eppure su più fronti, inspiegabilmente, si tentenna: cosa c'è da aspettare? Quali valide ragioni, mentre le persone muoiono a centinaia ogni giorno? La pensa così Vittorio Sgarbi, che ha detto la sua a Non è l'Arena di Massimo Giletti. Parole commentate in tempo reale da Vittorio Feltri su Twitter: "Sgarbi ha ragione. C'è un farmaco giapponese che combatte il virus? Sarà una bufala ma provatela, per Dio, prima di dire che non serve a nulla", conclude il direttore di Libero. Già, perché non si fa di tutto per iniziare la sperimentazione a tempo record?

