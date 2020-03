Alessandro Sallusti contro Conte e Casalino: "Speculano sui morti per narcisismo. L'ex GF? Un arrogante"

23 marzo 2020 a

Picchia durissimo, Alessandro Sallusti, contro Giuseppe Conte e Rocco Casalino. Nel mirino, lo show su Facebook dell'altra sera. Il direttore, sul Giornale di lunedì 23 marzo, verga un fondo di rara asprezza: "L'altra sera abbiamo avuto la prova di quanto il premier Conte pensi prima a se stesso e poi al bene dell'Italia. La sua conferenza stampa notturna via Facebook, gestita con cinica abilità dal fido portavoce Casalino (ex Grande Fratello), gli ha fatto fare un balzo di contatti personali sui social che appaga il suo narcisismo", premette sparando subito ad alzo zero.

Secondo Sallusti, "quella del duo Casalino-Conte è stata una buffonata che ha reso più ricco Facebook (azienda privata) e più povera la democrazia". Un gesto che, secondo il direttore, "dovrebbe farci chiedere se per caso Palazzo Chigi, approfittando della situazione, non sia diventata un'azienda privata nelle mani di un signore, Rocco Casalino, tanto spregiudicato quanto arrogante".

Ma non è finita. Sallusti soltanto dopo mette nero su bianco la più feroce delle critiche: "Speculare su morti e paure per guadagnare follower su Facebook e per non lasciare il palcoscenico mediatico ai governatori del Nord è da sciacalli, farlo senza motivo (lo ripeto, Conte l' altra sera non ha firmato alcun decreto urgente) è da stupidi. Casalino conti i morti, non i like. E Conte faccia il premier, non l'imbonitore televisivo notturno", conclude il direttore.