Coronavirus, Filippo Facci contro Rocco Casalino: "Se lo incontro, lo prendono al pronto soccorso"

Giuseppe Conte e Rocco Casalino sono finiti nel mirino di Filippo Facci, che è molto critico sulla gestione dell'emergenza coronavirus e soprattutto sulle scelte di comunicazione. Al di là della tanto discussa diretta su Facebook di sabato notte, il giornalista di Libero ha rilanciato l'articolo del New York Times che fa a pezzi il governo italiano per i tanti errori che commessi nella battaglia contro il Covid-19. "Una figura di m*** internazionale", è stato il commento calzante di Facci, che poi si è scagliato contro il portavoce del premier: "Non sono nervoso, no. Vi ho detto che non sono nervoso. Pero vi assicuro che se incontro Casalino, lui, al pronto soccorso, lo prendono".