Vittorio Feltri glaciale: "L'unica terapia conosciuta per il coronavirus? Un colpo di pistola"

23 marzo 2020 a

a

a

Non è ancora tempo di ottimismo per Vittorio Feltri. La curva di decessi e contagi, pur essendo ancora in crescita, è risultata in frenata per due giorni consecutivi. Resta una situazione drammatica e soprattutto lo strazio di pazienti, familiari e personale sanitario.

"Si inganna chi pensa che finirà presto". Feltri, un messaggio per Burioni, Gismondo e compagnia anti-virus: "Fatelo, subito"

"Il mio medico è molto spiritoso - ha commentato sulla propria pagina Twitter il direttore di Libero -. Dice che l’unica terapia scoperta finora contro il virus è un colpo di pistola alla tempia. Si smette subito di soffrire". In attesa del vaccino, insomma, non ci si può nemmeno accontentare.