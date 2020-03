Filippo Facci contro Marco Travaglio: "Un giornalismo così di mer*** non l'ho mai visto"

24 marzo 2020 a

La campagna, pretestuosa e zeppa d'odio, di Marco Travaglio e Fatto Quotidiano contro Attilio Fontana, Giulio Gallera e Lombardia, incessante, procede giorno dopo giorno, edizione dopo edizione. Dal Pirellone criticano Giuseppe Conte per la gestione dell'emergenza coronavirus? Scontata la difesa d'ufficio del direttore del Fatto, sempre e comunque dalla parte del presunto avvocato del popolo. E contro Travaglio, apre il fuoco Filippo Facci. Lo fa su Twitter, dove raccoglie tre esempi dal Fatto Quotidiano degli ultimi giorni. Due titoli (uno contro Fontana, uno contro Gallera), e un estrtatto di un editoriale di Travaglio. Filippo Facci raccoglie i tre estratti in una sorta di mini-gallery e commenta, laconico: "Io un giornalismo così di mer*** non l'ho visto mai". Amen.