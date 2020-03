Maria Giovanna Maglie contro Sergio Mattarella: "Davvero pensa che la democrazia sia sospesa?"

24 marzo 2020 a

Un'articolo, quello di Marzio Breda sul Corriere della Sera di oggi (martedì 24 marzo) che sta facendo molto discutere. Il quirinalista, vicinissimo a Sergio Mattarella, mette nero su bianco che "in casi come questo, la naturale lotta tra maggioranza e opposizione va rinviata al futuro, in nome di una collaborazione che renda tutti corresponsabili alla pari". Parole di Breda e che però sembrano di Mattarella. Insomma, l'opposizione nei giorni del dramma coronavirus non deve fare opposizione ma è corresponsabile di quanto fatto dal governo: parole che hanno scatenato l'aspra polemica di Antonio Socci . Ma non solo. Anche Maria Giovanna Maglie scatta per quanto scritto da Breda. Lo fa su Twitter, dove rilancia proprio il tweet di Socci e commenta: "Davvero al Quirinale pensano che la democrazia sia finita con l'arrivo del virus cinese? Che rinunciamo alle libertà personali per obbedire solo a Giuseppe Conte? Stralcio di articolo pericoloso del Corriere della Sera", conclude Maria Giovanna Maglie.