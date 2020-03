Vittorio Sgarbi contro Giuseppe Conte: "Mi ha rotto i cogl***, voglio capire dove stiamo andando"

25 marzo 2020 a

Uno sfogo, quello di Vittorio Sgarbi, da prendere, ritagliare e incorniciare. Nel mirino del critico d'arte ci finisce Giuseppe Conte, il premier degli show su Facebook, a capo di un governo che in questi giorni di emergenza-coronavirus sembra vietato criticare. E così, Sgarbi, su Twitter prende la mira ed apre il fuoco contro il presunto avvocato del popolo: "Conte ha rotto i cogl*** con queste dirette Facebook - premette piazzando subito il carico da novanta -. Vogliamo capire dove si sta andando, cosa si sta facendo, chi lo sta facendo. Basta annunci da pompe funebri o da libro cuore", conclude il critico d'arte. Già, in questi giorni drammatici, in queste settimane in cui la nostra libertà è (giustamente) compromessa, gli italiani vorrebbero risposte chiare.