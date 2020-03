CartaBianca, Vittorio Feltri contro Walter Veltroni: "La catastrofe nell'umanità è lui"

25 marzo 2020 a

Per comprendere il tagliente cinguettio di Vittorio Feltri bisogna tornare a CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3, la puntata è quella di mercoledì 24 marzo. Tra gli ospiti in collegamento ecco Walter Veltroni, il quale ovviamente filosofeggia sull'emergenza-coronavirus, unico tema al centro del dibattito del talk-show di approfondimento politico. Uolter l'africano parla senza troppi giri di parole di catastrofe, ricorda come "seimila morti in Italia sono tantissimi, non accadeva dalla seconda guerra mondiale". Dunque chiosa sottolineando come "2,4 miliardi di esseri umani nel mondo sono in una condizione analoga alla nostra. Questo cambia il corso della storia". Discorsi che, per quanto condivisibili, non intercettano il gradimento di Vittorio Feltri. O meglio, è Veltroni in persona a non intercettarlo. Tanto che il direttore di Libero cinguetta, tranchant: "Veltroni vede catastrofi nell'umanità. Ha ragione: la catastrofe è lui". Amen, cala il sipario.