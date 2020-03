Antonio Socci: "Papa Francesco terrorizzato dal Covid. Chiuso nella sua stanza, non va più in mensa"

26 marzo 2020 a

Dopo la notizia di un prelato in Vaticano contagiato dal coronavirus, pare che adesso Papa Francesco sia in apprensione. "Anche a me giunge notizia che Bergoglio è terrorizzato dalla paura del Covid. Perciò si è rintanato nella sua stanza e niente più pranzi a mensa. Il pastore ha paura che le pecore lo contagino. La Chiesa in uscita si è barricata. Non più ponti, ma mura", commenta Antonio Socci in un post pubblicato sul suo profilo Twitter dove riporta la notizia di un alto prelato ricoverato in ospedale per aver contratto il virus.