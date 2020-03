Alessandro Meluzzi a Mario Draghi: "L'Europa dei finanzieri è finita, lo hai capito anche tu"

26 marzo 2020 a

Eppur si muove. Mario Draghi ha detto chiaro e tondo che per fronteggiare la violenta crisi economica che seguirà il coronavirus, per i paesi dell'Unione Europea, è necessario ulteriore debito. Già, non c'è via d'uscita. Parole che suscitano la reazione di Alessandro Meluzzi, il quale da giorni insiste sulla necessità di riaprire la Zecca e stampare lira. Dunque, Meluzzi, in un video pubblicato su Twitter, si rivolge direttamente all'ex presidente della Bce: "Caro fratello Draghi, lo hai capito perfino tu nella tua Euroautorevolezza! L’Europa dei finanzieri è finita e le Nazioni devono salvare i popoli con debito pubblico. Senza Lira nazionale però non si può’. Occorre subito cancellare i debiti privati e immettere denaro fresco!", conclude Alessandro Meluzzi. Ricetta radicale, precisa, probabilmente anche efficace.