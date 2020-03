Vittorio Feltri e il coronavirus: "Il governo non rimedia le mascherine ma pretende di salvarci. Vada in mona"

27 marzo 2020 a

"Ha ragione Zaia". Vittorio Feltri, su Twitter, come suo solito riassume la situazione in poche fulminanti parole. Sul coronavirus il governo "pretende di salvare" l'Italia, ricorda il fondatore di Libero. Peccato che "non è capace neanche di recuperare le mascherine" non solo per i cittadini più esposti al contagio, quelli del Nord, dal Piemonte al Veneto passando per il focolaio Lombardia, ma nemmeno per gli uomini al fronte, il personale sanitario degli ospedali che stanno letteralmente combattendo "a mani nude" contro l'epidemia.

Di fronte a questo dato di fatto, a Feltri non resta che un cortese invito all'esecutivo: "Che vada in mona"... Zaia capirà, probabilmente anche il resto d'Italia.