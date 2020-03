Unione europea, anche Repubblica lo ha capito: "La brutta Europa", il titolo di prima pagina

27 marzo 2020 a

Fermi tutti, anche Repubblica sembra aver compreso che l'Unione Europea più che un alleato, per l'Italia nei giorni del coronavirus, è un nemico. Discreta rivincita per sovranisti e dintorni, che contro Bruxelles e affini puntano il dito da anni. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'ultimo "no" agli eurobond per gestire l'emergenza, in prima linea i falchi tedeschi. Insomma, neppure nel momento di estremo bisogno da parte della Ue arriva una mano tesa (e che sarebbe andata così lo si era capito già dalle parole di Christine Lagarde di due settimane fa). Una Ue talmente assente che perfino Giuseppe Conte si è spinto a dire: "Risposte entro dieci giorni o facciamo da soli". Ma qui si parlava di Repubblica. Un brusco risveglio, per i compagni europeisti, che titolano a tutta pagina (prima pagina): "La brutta Europa". Serve aggiungere altro?