Antonio Socci contro le Sardine: "Le parole che ricordano quanto la sinistra abbia minimizzato l'emergenza coronavirus"

"L'unica mascherina utile è quella della cultura. Chi crea allarmismo alimenta virus di gran lunga più pericolosi". Parole e musica di mister Sardina, Mattia Santori, leader del movimento sostanzialmente scomparso in questi giorni di emergenza globale. Parole pronunciate alla fine di febbraio. Parole rilanciate sui social da Antonio Socci, e commentate in un tweet che fa riflettere: "Rileggere oggi questa filippica contro l'allarmismo fa ricordare quanto da sinistra si sia minimizzato il covid - premette -. Ma mi assale pure il sospetto che in ambiente sardinesco sia più facile trovare la mascherina sanitaria che quella della cultura (e ho detto tutto)", conclude Antonio Socci. E chi ha orecchie per intendere, intenda.