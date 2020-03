Vittorio Feltri con Roberto Fico: "Lasciare al supermercato qualche soldo ai poveri, aderisco all'iniziativa"

29 marzo 2020 a

a

a

Una piccola-grande sorpresa che soltanto il coronavirus poteva portare in dote. Qualcosa di simile al "grazie" rivolto da Silvio Berlusconi a medici cubani e cinesi, ossia comunisti. Già, perché Vittorio Feltri, per una volta, si dice d'accordo con il grillino Roberto Fico, il presidente della Camera. Evento più unico che raro, nel vero senso della parola. Il punto è che il grillino, come ricorda il direttore di Libero su Twitter, "ha proposto di lasciare al supermercato qualche soldo ai poveri che non possono pagare la spesa". Aggiunge Vittorio Feltri: "Come il caffè sospeso degli amici napoletani. Aderisco all'iniziativa", conclude. Insomma, per una volta e per l'emergenza, Vittorio Feltri plaude Roberto Fico.