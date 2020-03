Antonio Socci contro Paolo Gentiloni: "Appena ha finito di servire il caffè...", la replica a Debora Serracchiani

30 marzo 2020 a

Il palcoscenico dal quale si è esibita Debora Serracchiani è stato quello di Stasera Italia, in onda domenica sera su Rete 4. La piddina commentava l'intervista concessa da Paolo Gentiloni a La Stampa e pubblicata domenica 29 marzo, e nel commentare si è prodotta in simile commento: "Fortuna che abbiamo un commissario agli Affari economici della Ue che si chiama Paolo Gentiloni". Parole riprese e rilanciate su Twitter da Antonio Socci e commentate in primis con una lunga sfilza di emoticon che ridono a crepapelle. Dunque, Socci aggiunge, sferzante: "Appena Gentiloni ha finito di servire il caffè e fare le fotocopie potrà ascoltare cosa vuole dirgli la Serracchiani". Touchè.