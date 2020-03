Paolo Becchi, coronavirus: "Scaffali vuoti nei supermercati. Vogliono farci morire di fame?"

30 marzo 2020 a

a

a

Il coronavirus sta cambiando le nostre abitudini. Quello a cui assistiamo in questi giorni è un vero e proprio assalto ai supermercati, al punto che non rimane più nulla negli scaffali. "Ti dicono di disinfettarti e nei supermercati non trovi nulla per farlo - scrive Paolo Becchi denunciando una situazione che ha del paradossale -. Nei supermercati non si trova neppure più lievito e farina. E neppure latte a lunga conversazione. Anche la pasta scarseggia". Uno scenario che fa sorgere alla firma di Libero una domanda: "Oltre che di virus dobbiamo anche morire di fame?"

“I morti se ne fot*** delle nostre lacrime”: coronavirus e funerali, la tragica verità di Vittorio Feltri

Lo stesso Becchi, in precedenza, aveva notato come anche il rito funebre avesse subito grandi modifiche. Bergamo ne è stato un esempio: gli uomini non godono più nemmeno di degna sepoltura.