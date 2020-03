Vittorio Feltri dileggia Luigi Di Maio: "Complimenti al premier albanese, parla l'italiano meglio di lui"

30 marzo 2020 a

Un Vittorio Feltri ferocissimo. Anche il direttore di Libero si spende su Edi Rama. Si tratta del premier dell'Albania che ha commosso l'Italia: "Non dimentichiamo il vostro aiuto, è tempo di ricambiare", ha spiegato riferendosi all'emergenza coronavirus e presentando gli aiuti, in termini di medici e infermieri, offerti da Tirana alla Lombardia. Un discorso toccante, quello del premier albanese, pronunciato in un italiano impeccabile. "Il virus non ha bisogno di visti e non può essere buttato in mare", ha aggiunto. E così Vittorio Feltri, riferendosi a queste parole, si è prodotto su Twitter in un cinguettio al vetriolo. Ma non contro di lui. "Complimenti a Edi Rama, premier albanese: parla italiano meglio di Luigi Di Maio", ha commentato il direttore di Libero, tranchant.