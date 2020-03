Vittorio Feltri, sfogo contro l'Iss: "No alle medicine fai da te? Allora fatele voi, cog***"

30 marzo 2020 a

A chi importa del Prodotto Interno Lordo del Paese? In questo momento la risposta più azzeccata è "nessuno". Lo ha notato Vittorio Feltri che in un suo tweet ironizza: "Il virus ha fatto un miracolo: all’improvviso il Pil è diventato superfluo". Le stime infatti vedono una contrazione del 6,5 per cento, ipotizzando una lenta e selettiva rimozione dei blocchi produttivi a partire da inizio maggio, Chi l'avrebbe mai detto che anche Mario Draghi, re dell'austerity, facesse il tifo per il deficit. Insomma, il Covid-19 ha scosso ogni certezza.

Ma il direttore di Libero si sofferma su un'altra problematica: i farmaci. "L’Istituto superiore di sanità raccomanda: non assumere medicine fai da te. E allora fatele voi cog***". Uno sfogo che vede il sostegno di tanti cittadini alle prese con un'epidemia sconosciuta agli uomini e per la quale non vi è ancora cura.