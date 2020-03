Vittorio Feltri su Giuseppe Conte: "Ha incontrato Papa Francesco? Era ora che andasse a farsi benedire"

30 marzo 2020 a

a

a

Nella mattinata di lunedì 30 marzo, l'incontro in Vaticano: Papa Francesco ha ricevuto Giuseppe Conte. Il Pontefice e il premier, quest'ultimo che vanta da tempo solidi rapporti in Vaticano. Un faccia a faccia per confrontarsi nel momento del dramma-coronavirus. Un incontro con cui, forse, Bergoglio ha anche preso posizione "in favore" del presidente del Consiglio, il quale riceve molteplici attacchi per la gestione dell'emergenza. E il faccia a faccia viene commentato da Vittorio Feltri, su Twitter, con un brevissimo cinguettio che però la dice lunghissima: "Conte ha fatto visita al Papa. Era ora che andasse a farsi benedire". Amen.