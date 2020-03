Annalisa Chirico sui pieni poteri di Viktor Orban: "Neppure la democrazia italiana sta bene"

31 marzo 2020 a

a

a

Fanno discutere i "pieni poteri" a Viktor Orban votati dal parlamento ungherese. Il caso è esploso con polemica anche in Italia, con il fronte sovranista che comprende la scelta e la sinistra che attacca. Sulla vicenda, su Twitter, è intervenuta Annalisa Chirico, con una riflessione degna di nota. "Il premier ungherese Orban esagera ma neanche la democrazia italiana sta tanto bene - premette -: un governo che governa da settimane per decreto, libertà amputate con un Parlamento di fatto sospeso e un premier, mai eletto in un'assemblea, che ha una legittimazione democratica pari a zero". Qualcuno ha qualcosa da aggiungere?