Maria Giovanna Maglie contro Matteo Renzi: "Stati Uniti d'Europa e sovranisti alle vongole? Tutto torna come prima"

C'è chi sta, anche per pochi istanti, con Matteo Renzi. Si tratta di Maria Giovanna Maglie, la quale si espone affermando che l'idea della riapertura delle aziende, o quanto meno il fatto che si inizi a pensare come farlo e nel minor tempo possibile, è tutt'altro che peregrina. Salvo poi prendere le distanze da quanto detto e da Renzi stesso a tempo record, nell'arco del medesimo tweet. Ma veniamo alle parole della giornalista: "Una non fa in tempo a dire mi tocca essere d'accordo con Renzi sulle aziende che devono riaprire, che lui attacca la pippa degli Stati Uniti d'Europa (oggi!) e dei sovranisti alle vongole e di Orban, e tutto torna come prima", conclude. Già, impossibile dar retta a uno che in questi giorni - in cui l'Europa prende a schiaffi un'Italia che muore per virus - invoca gli Stati Uniti d'Europa.