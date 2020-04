Vittorio Feltri esulta per l'ospedale di Milano: "Segno che il Settentrione non ha bisogno di Roma"

Vittorio Feltri 01 aprile 2020 a

a

a

La Lombardia e il Veneto hanno subito attacchi perché in parte hanno agito per conto proprio nella lotta contro il virus, riuscendo a contrastarlo in tempi ragionevoli. Per cui meriterebbero un encomio, invece il governo sembra indispettito dalla circostanza che Fontana e Zaia, pure non disponendo della autonomia reclamata, se la sono presa. A Milano in 14 giorni è stato realizzato in zona Fiera un ospedale con i fiocchi e già pronto per l' uso. Un miracolo compiuto da operai tutti del Nord che hanno sgobbato instancabilmente h 24 con grande perizia. La struttura è un modello di efficienza, molto più apprezzabile di quella approntata in Cina nel segno del pressappochismo benché sia stata esageratamente lodata. Consentitemi di affermare che i nostri lavoratori sono più attenti e bravi di quelli orientali. Merita un elogio l' intera giunta regionale, per quanto si sia dimenticata di invitare alla inaugurazione del nosocomio noi di Libero, e probabilmente i colleghi del Giornale, ignorando che il padiglione sia stato finanziato anche da una raccolta di denaro promossa con successo dai due menzionati quotidiani tra i lettori, i più generosi del mondo. I fatti rimangono mentre la malacreanza dei politici, essendo una specialità della categoria, si scorda in fretta per abitudine ad essa. Non importa, se la squadra di Fontana, composta da uomini e da donne, non si degna di ringraziare i nostri fedelissimi che hanno versato la bellezza di quasi 2 milioni e mezzo, lo facciamo noi commossi dal loro altruismo.