Paolo Becchi, il paradosso: "Bambini? No all'aria aperta ma sì al supermercato"

Paolo Becchi smonta l'ultima ideona del governo Conte in tema di emergenza coronavirus. Viene infatti consentito ai bambini di andare con mamma o papà a fare la spesa in un supermercato (dove si sa aumentano i rischi di contrarre la malattia) ma non di andare al parco o di stare all'aperto. "Non so se ho capito bene: i bambini non possono passeggiare con mamma o papà all’ aria aperta ma possono accompagnare un genitore che va a fare la spesa in un supermercato, dove il pericolo di contagio è sicuramente maggiore?", chiede ironicamente in un post pubblicato sul suo profilo Twitter.