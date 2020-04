Paolo Becchi incorona Luca Zaia: "È la sua la strada giusta, la quarantena serve a ben poco"

02 aprile 2020 a

a

a

I contagi e i decessi causati dal coronavirus non accennano a scendere quanto preventivato. Per Paolo Becchi la reclusione in casa non è la scelta migliore. "Il Governo pensa a tenerci per i prossimi mesi tutti in quarantena anche se serve a ben poco", cinguetta ricordando il numero dei morti (quasi 14.000 morti). "La strada giusta la sta indicando Luca Zaia con Crisanti, varando un piano regionale per 'liberare' chi è immune. C’è solo da sperare che altre Regioni seguano l’esempio".

Il governatore della Regione Veneto ha infatti annunciato l'intenzione di dar vita a una patente che attesti di non essere contagiato. "Stiamo lavorando a questo piano - ha riferito -, cioè fare dei test sierologici, mettendo a punto un protocollo, e che prevede il prelievo del sangue e la possibilità di testare e verificare la presenza di anticorpi assieme a un tampone negativo, ci indica che l'individuo è immunizzato: test che dovremo fare a tappeto, stiamo predisponendo il tutto, un piano che presenteremo nei prossimi giorni".