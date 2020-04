Vittorio Feltri contro i politici: "In effetti i cogl*** sono pieni di peli"

03 aprile 2020 a

Le conseguenze del coronavirus: barbieri e parrucchieri restano chiusi? Uomini e donne sono costretti ad arrangiarsi, a fare di per sé. O direttamente a non radersi, insomma a non fare nulla. E tutto ciò ha un prezzo da pagare: acconciature improvvisate, barbe sfatte. Circostanza notata da Vittorio Feltri e commentata su Twitter. Il riferimento alla nostra classe dirigente, che altrettanto non si rade. Così, il direttore di Libero cinguetta: "Una schiera di uomini politici di vari partiti si presenta con capelli e barbe di una lunghezza finita. In effetti i cog*** sono pieni di peli", conclude Vittorio Feltri. A chi fischiano le orecchie?