Vittorio Feltri sul coronavirus: "Perché in Italia vince facile? Va più veloce del governo"

Il coronavirus non accenna a rallentare come sperato. Il motivo? Per Vittorio Feltri è molto semplice: "Il virus vince facile perché è più veloce del governo e della burocrazia" cinguetta il direttore di Libero. Proprio così, inutile dire che il governo giallorosso ha reagito con grande ritardo. Lo stesso Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, una delle zone più colpite, ha puntato il dito contro Roma: "Stiamo ancora aspettando delle risorse materiali, è passato un mese e mezzo dall'inizio dell'emergenza e da Roma abbiamo ricevuto briciole", ha tuonato ammettendo che, "se non ci fossimo mossi noi, se non ci fosse stato l'assessore al Bilancio Caparini, avremmo chiuso gli ospedali dopo due giorni. Il numero di mascherine che ci arrivava dalla Protezione civile non ci avrebbe consentito di aprire". Insomma, l'ennesima vergogna specchio di un Paese allo sbando.