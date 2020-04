Vittorio Feltri su Nicola Zingaretti: "Ritorna in tv dopo il coronavirus? Un'altra disgrazia"

04 aprile 2020 a

“Un’altra disgrazia”. Vittorio Feltri commenta con la solita ironia tagliente il ritorno in prima serata di Nicola Zingaretti. Il segretario del Pd e governatore della Regione Lazio ha sconfitto il coronavirus e domenica 5 aprile sarà in collegamento con Fabio Fazio a Che tempo che fa. Nella mattinata di sabato, Zingaretti ha fatto visita allo Spallanzani e ha colto l’occasione per commentare la videoconferenza di ieri sera con il premier: “Ieri è stato molto positiva la scelta di Conte e dei presidenti delle Regioni di cominciare a pensare a una cabina di regia governo-territorio-scienza per la ripresa delle attività. Questo non vuol dire che avverrà domani, ma va fatto per non ritrovarci impreparati”. Dopo aver vissuto in prima persona l’esperienza del coronavirus, Zingaretti ha compreso l’errore di sottovalutazione iniziale e i danni che ha causato: “Dobbiamo coordinarci per cominciare a pensare al futuro. Ma non ci saranno né futuro né ripresa se non si sconfigge il virus”.