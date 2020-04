Coronavirus, Paolo Becchi contro il Corsera: "Godono per Boris Johnson e i morti in Svezia"

06 aprile 2020 a

Boris Johnson è stato ricoverato in ospedale nella serata di domenica 5 aprile. Una precauzione resa necessaria dalle condizioni di salute del primo ministro britannico, risultato positivo al coronavirus undici giorni fa e ancora oggi alle prese con sintomi quali febbre alta e tosse. Il Corriere della Sera parla di un Johnson che, prima di essere ricoverato, non la smetteva di “tossire e sputacchiare” durante le videoconferenze con il suo team e non esclude che una febbre alta per un periodo così lungo possa degenerare in polmonite. “Il Corsera sembra quasi felice di quello che sta succedendo a Boris Johnson e alla sua compagna (in isolamento incinta, ndr)”, ha commentato Paolo Becchi su Twitter. “E gode perché ora anche in Svezia si muore - ha aggiunto l’editorialista di Libero - tutto questo è peggio del virus polmonare. Ci stanno infettando la mente”.

