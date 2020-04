Vittorio Feltri amaro su Boris Johnson: "Ora sono tutti pronti a perdere lui"

08 aprile 2020 a

La parabola di Boris Johnson, il premier inglese in terapia intensiva per coronavirus, riassunta da Vittorio Feltri in un tweet. Il direttore di Libero in premessa ricorda quanto detto da BoJo agli albori dell'emergenza, quando rifletteva sull'immunità di gregge e avvertiva il Regno Unito circa la possibilità di perdere molte persone. "Boris, premier inglese, diceva: preparatevi a perdere molti amici", premette il direttore. Che poi chiosa, con amarezza: "Ora sono tutti pronti a perdere anche lui. Peccato", conclude.

