Fuori dal Coro, Vittorio Feltri: "L'Europa fa schifo ma noi siamo peggio", l'attacco al governo Conte

Sì, certo, l'Europa è pessima, un nemico dell'Italia in questo momento. Insomma, per dirla con le parole di Vittorio Feltri "fa schifo". Ma il direttore di Libero, ospite in collegamento a Fuori dal Coro di Mario Giordano su Rete 4, va oltre, puntando il dito anche contro l'Italia, o meglio contro chi ci sta governando, da Giuseppe Conte in giù. "L'Europa è uno schifo ma noi siamo peggiori dell'Europa - premette Vittorio Feltri -. Non fatichiamo ad offrire tutti i nostri migliori prodotti pur di avere un sorriso da Angela Merkel. Questo è sbagliatissimo : noi dovremmo fare anzitutto i nostri interessi, dopodiché pensare all'Europa, che per altro non esiste più", conclude. Dunque, una battuta tranchant su Beppe Grillo: "Per quanto riguarda Grillo, è stato un grandissimo comico ma ora è diventato un grandissimo buffone".

