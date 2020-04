Antonio Socci contro Giuseppe Conte: "Teniamo a mente le sue parole", così il 25 febbraio sui tamponi

09 aprile 2020 a

Era il 25 febbraio, quando il premier Giuseppe Conte, agli albori dell'emergenza coronavirus, disse alcune parole che col senno di poi rischiano di ritorcersi contro di lui. In primis: "Si tratta di un'emergenza, non una catastrofe". E ancora: "Dobbiamo collaborare" (come no...). Infine una terza e ancor più pesante frase: "Con i tamponi per il coronavirus abbiamo esagerato". Insomma, ne sarebbero stati fatti troppi. Ed è in particolare su quest'ultima affermazione che, a distanza di più di un mese, si concentra Antonio Socci. La rilancia su Twitter, insieme a un articolo che raccoglieva le parole del premier, condita dal commento: "Teniamo a mente questa dichiarazione del 25 febbraio...". Già: come spiega quelle parole, premier Conte?

Antonio Socci contro Giuseppe Conte: "Scassate i cabasisi agli italiani ma non fate i tamponi a chi ha sintomi. Perché?"

