Coronavirus, Fabrizio Biasin "Per 40 anni ho sputazzato e mi hanno sputazzato parlando. E ora?"

Chissà se dopo questa emergenza riusciremo mai a tornare alla normalità. Se lo chiede anche Fabrizio Biasin che, con ironia, parla di un piccolo "vizietto" che in tanti hanno e che, fino a questo momento, mai ci ha preoccupato troppo. "Dopo un mese di isolamento - scrive la firma di Libero sul suo profilo Twitter - ho infine realizzato che per 40 anni ho sputazzato e mi hanno sputazzato in faccia e neanche me ne accorgevo. Non sarà facile tornare alla normalità, sempre se quella si poteva chiamare 'normalità'" ha concluso. Ma Biasin non è l'unico a farsi delle domande. Sotto al post tantissimi i commenti di chi ha provato almeno una volta quello che ha provato lui: "Benvenuto nel club", gli risponde un utente, mentre più di uno si lascia andare a qualche confessione sui vip: da Giuseppe Cruciani a Gian Maria Volonté, tutti con lo stesso "difetto".

