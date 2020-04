Vittorio Feltri, duro colpo per Giuseppe Conte: "Non ho sentito la sua conferenza stampa perché non ne avevo voglia di sentirlo parlare"

10 aprile 2020 a

Altro duro colpo contro Giuseppe Conte. Vittorio Feltri, con una sola frase, mette ko il premier: "Non ho sentito la sua conferenza stampa perché non ne avevo voglia di sentirlo parlare", ha confessato in collegamento con il programma di Barbara Palombelli, Stasera Italia. "Però il suo intervento me l'hanno riassunto - ha proseguito il direttore di Libero -. Mi rendo conto che lui è abbastanza perplesso sulla patrimoniale, però di fatto l'hanno proposta". Feltri infatti fa il nome di Graziano Delrio, colui che l'ha proposta, e Nicola Zingaretti, colui che l'ha sostenuta. "Quindi - conclude - il timore che poi possa tramutarsi in realtà l'abbiamo tutti e sarebbe una vera iettatura".

