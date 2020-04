Vittorio Feltri, stoccata al premier: "Conte non lascia nulla al caso ma tutto al casino"

11 aprile 2020 a

Vittorio Feltri non è poi così positivo nei confronti del futuro. Il coronavirus sta rallentando, ma non come dovrebbe. Motivo, questo, per cui al direttore di Libero viene da pensare - come ironizzato sul suo profilo Twitter - che "la luce in fondo al tunnel che molti dicono di vedere" non siano altro che "i fanali del treno".

D'altronde il presidente del Consiglio non fa neppure nulla per rassicurarci: "Conte non lascia nulla al caso ma tutto al casino" conclude Feltri a ridosso di una conferenza stampa che ha generato non poca polemica. Il premier ha infatti "sprecato" un appuntamento utile per gli italiani per attaccare Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

