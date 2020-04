Vittorio Feltri contro Marco Travaglio: "Quando lo pagava Silvio Berlusconi"

12 aprile 2020 a

Veleno a caso, quello che ogni santo giorno sparge Marco Travaglio nei suoi articoli corrosivi. Nel suo editoriale di oggi, domenica 12 aprile, il giorno di Pasqua, il direttore del Fatto Quotidiano incappa in un clamoroso controsenso. Lo ricorda Vittorio Feltri, su Twitter, laddove cinguetta: "Travaglio cita nel suo fondo sul Fatto Giuseppe De Bellis ricordando che questi è un ex dipendente di Berlusconi, ora direttore di Sky. È vero. Ma non c’è niente di male visto che anche Marco, avendo lavorato al Giornale, è stato stipendiato da Silvio". E Silvio, ovviamente, è Silvio Berlusconi. Insomma, ogni tanto Marco Travaglio farebbe meglio a tacere.

