Vittorio Feltri, stoccata ad Ilaria Capua: "Coronavirus, non si sa come fermarlo? Davanti alle bare lo avevamo già capito"

Una stoccata alla virologa Ilaria Capua. Una stoccata che piove su Twitter e firmata da Vittorio Feltri, il direttore e fondatore di Libero che commentava un intervento della Capua pubblicato sul Corriere della Sera. Un lungo commento in cui spiegava come le certezze sul coronavirus sono assai poche, e che dunque le prospettive di questa nostra battaglia sono tutt'ora incerte. E Feltri, in particolare, si è concentrato sulla chiusa dell'intervento della virologa: "Oggi sul Corriere la scienziata Ilaria Capua scrive un articolo interessante sul virus a conclusione del quale afferma che dovremo adattarci all’infezione perché nessuno sa come fermarla - premette -. Ma questo, davanti alla sfilata delle bare, lo avevano già capito", conclude amaro Vittorio Feltri.

