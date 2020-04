Vittorio Feltri suona la sveglia a Sergio Mattarella: "Lui ottimista dice che la vittoria è vicina. La sconfitta invece è in atto e continuerà a lungo"

13 aprile 2020 a

Vittorio Feltri smorza gli entusiasmi. "Mattarella ottimista. Dice che la vittoria è vicina. La sconfitta invece è in atto e continuerà a lungo" cinguetta il direttore di Libero. L'argomento è sempre lo stesso: il coronavirus. In particolar modo le conseguenze che questo avrà sia dal punto di vista sanitario che economico. D'altronde non è una novità, l'Italia deve far fronte all'emergenza in solitaria visto e considerato che l'Europa ha optato per il "no" agli Eurobond e il "sì" al Mes. Un altro durissimo colpo al nostro Paese. Nonostante tutto questo però il presidente della Repubblica sembra non preoccuparsi. Il suo pensiero nel giorno di Pasquetta va al Papa: "In questo tempo di profonda inquietudine - scrive - Vostra Santità non ha fatto mancare a un’umanità sofferente la consolazione del Suo paterno accompagnamento, il sollievo della Sua concreta e generosa vicinanza, l'invito a compiere gesti di attenzione e di premura nei confronti di chi è nel bisogno sul piano affettivo, spirituale o materiale". Ma questo agli italiani non basta per poter andare avanti.

