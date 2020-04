Coronavirus, Antonio Socci dopo l'ultimo bollettino: "Ci vuole tanto a capire che si è sbagliato strada?"

14 aprile 2020 a

I dati diffusi dalla Protezione Civile nel giorno di Pasquetta, lunedì 13 aprile, non erano affatto buoni: 566 vittime nelle ultime 24 ore, per un totale di morti per coronavirus in Italia che sfonda le 20mila persone e arriva a quota 20.465. Cifre inimmaginabili, terribili. Cifre che scatenano la reazione di Antonio Socci, che commenta il bollettino su Twitter: "Dopo un mese di chiusura totale i risultati sono questi. A dir poco tristi. Ma ci vuole tanto a capire che si è sbagliato strada o che si deve cambiare strategia perché la sola chiusura non basta? Tutti i geni che stanno a Roma e i consulenti brancolano nel buio?", s'interroga Antonio Socci rilanciando un estratto di un articolo che dava conto dell'ultimo bollettino.

