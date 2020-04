Vittorio Feltri contro Myrta Merlino: "Ospita Veltroni e il suo libro sull'odio, ma scorda che fu dirigente del partito comunista"

14 aprile 2020 a

Vittorio Feltri torna a parlare della conduttrice dell'Aria Che Tira, il programma in onda su La7. "Myrta Merlino - cinguetta - ospita Walter Veltroni autore di un libro sull’odio da odiare, ma si dimentica di dire che questi fu dirigente del partito comunista che fece dell’odio sociale la propria bandiera". Il direttore di Libero fa riferimento all'ultimo volume realizzato da Walter Veltroni, Odiare l'odio. Un'opera che tratta - come ribadito dallo stesso autore - "la malattia sociale del nostro tempo, quella che stravolge coscienze e rapporti umani e che si impadronisce delle nostre parole". Un messaggio chiarissimo e scontato, una sorta di riferimento ai cosiddetti populisti? Chissà, anche se la trama lo lascia pensare. Eppure, come ricorda Feltri, Veltroni non è di certo l'uomo più adatto a giudicare l'odio. Stiamo parlando dell'ex sindaco formatosi, prima nella Federazione Giovanile Comunista Italiana, e poi nel Partito Comunista Italiano.

