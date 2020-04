Coronavirus, Vittorio Feltri e i morti negli ospizi: "La magistratura indaga, come se fosse un mistero che i vecchi..."

14 aprile 2020 a

a

a

La guardia di finanza di Milano ha perquisito il Pio Albergo Trivulzio nella mattinata di martedì 14 aprile e ha raccolto documenti nell’ambito dell’inchiesta per omicidio colposo ed epidemia colposa. Gli inquirenti stanno verificando eventuali carenze nei protocolli interni e nei dispositivi di marzo. Intanto l’Ansa riposta che, da marzo ad oggi, sono 143 gli anziani morti che erano ospitati al Trivulzio, struttura al centro dell’indagine della procura milanese. “La magistratura indaga sui morti copiosi negli ospizi della Lombardia - ha commentato Vittorio Feltri su Twitter - come se fosse un mistero che i vecchi sono purtroppo più vulnerabili dei giovani, per quanto anche questi muoiano come mosche”.

"Ospita Veltroni per il libro sull'odio. Ma scorda qualcosa". Vittorio Feltri contro Myrta Merlino: omissione sul "compagno"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.