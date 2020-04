Vittorio Feltri contro i magistrati: "La loro filosofia? Io sono io, voi non siete un ca***"

15 aprile 2020 a

E piovve il commento di Vittorio Feltri contro i magistrati. Al tempismo sospetto e peloso delle toghe, con il blitz in regione Lombardia nei giorni dell'emergenza coronavirus (al setaccio gli affari relativi a Trivulzio ed Rsa), il direttore di Libero risponde con altrettanto tempismo. Nessun riferimento esplicito, anche se si può ipotizzare che il riferimento sia tutto per Lombardia e dintorni. Scrive infatti Vittorio Feltri: "La filosofia del tipico magistrato è come quella del marchese famoso: io sono io e voi non siete un ca***", conclude. Già, da tempo - troppo tempo - l'Italia assomoglia alla Repubblica dei magistrati.

